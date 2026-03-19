¡Graves errores! Karime Borja es eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador

"Un plato tan sencillo que merece un gran sabor y cero errores de cocción". Con esta introducción la chef Cecilia Cedeño anunció que Karime Borja era la eliminada de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este jueves 19 de marzo del 2026.

El reto de elimación de hoy consisitió en hacer brillar uno o varios de los diferentes tipos de fréjol que existen. Karime hizo un arroz con menestra de fréjol, pollo y salsa bechamel de coco, pero no fue suficiente para el jurado.

Los chefs aseguraron que el grano quedó crudo y que no había sabor en el plato. Estos errores le costaron su permanencia en la competencia. Karime se despidió, entre lágrimas, del jurado y de sus compañeros que la veían desde el balcón.

Todos le desearon éxitos en lo que venga para su vida y destacaron su caracter y personalidad que mostró en cada capítulo, además que siempre cocinó inspirada en su hijo Mateo.

"Despejaste tu corazón de una manera honesta. Tus platos siempre estuvieron llenos de amor y dedicación, Mateito ha sido tu inspiración, tu fuerza y tu terapia en estas cocinas". Chef Irene González.

La salida de Karime dejó a siete cocineros en el balcón, lo que dio paso al Top 7:

Mara Topic Frickson Erazo Josh Paredes Andy Suzuki Beber Espinoza Bastián Napolitano El Jose Cañizares

No te pierdas el siguiente capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador. ¿Qué reto deberán enfrentar los cocineros? Mira cada capítulo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.