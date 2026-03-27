Josh Paredes se gana la ventaja en el reto de Caja Misteriosa con sabores internacionales

¿Cuál será la ventaja que tendrá Josh Paredes? Es la gran interrogante luego que la creadora de contenido ganará el reto de Caja Misteriosa de este viernes 27 de marzo del 2026, en MasterChef Celebrity Ecuador.

Este capítulo desafió a los cocineros a prepar cocina internacional, cada caja misteriosa guardaba el nombre de un país, del cual debían preparar un plato delicioso y a la altura de MasterChef Celebrity Ecuador.

A Josh le tocó la cocina peruana, ella preparó una causa limeña de camote con naranja, pollo, pepino, aguacate y arroz palmito con salsa huancaína. Llamó a su plato: "Vamos pa´l Perú".

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El jurado, aunque quiso encontrar un error en el plato, no tuvo ninguna crítica negativa, pues los sabores y el emplatado cautivó el paladar de cada uno y al final la felicitaron por lo buena que es en la cocina. El chef Jorge Rausch le dijo que talvez la salsa estaba un poco espesa pero por lo demás, aseguró, que estaba delicioso.

Esta devolución fue suficiente para que todos en la cocina supieran que era la ganadora de la noche. Rausch anunció que en el próximo capítulo gozará de una ventaja significativa y determinante, ¿cuál será?

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