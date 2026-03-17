'Mi corazón se va partido'; Manaba es eliminado de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador

"La luchaste, cada día acá, más que nadie y eso te lo respeto". Con estas palabras el chef Jorge Rausch despidió a Carlos Luis Andrade de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche de este martes 17 de marzo del 2026.

"Usted es un bacán", respondió El Manaba a Rausch. Mientras que a las chefs Cecilia Cedeño e Irene González les agradeció y aseguró que las admira por el talento de cada una. Añadió que se va con "el corazón partido" pero que estar en MasterChef Celebrity Ecuador ha sido la experiencia más bonita de su vida.

El reto de esta noche consisitó en crear un plato en el que brillara el chile. Carlos Luis preparó unos tacos de camarón apanado, salsa de guayaba con valentina, pico de gallo con mango y ají amarillo. Lo puso por nombre "Taquitos Rock City".

"Taquitos Rock City", plato preparado por Carlos Luis Andrade en el reto de eliminación. Teleamazonas

Aunque los sabores para el jurado estaban ricos, los tres coincidieron que faltó técnica en trabajar la salsa picante, además que él usó una salsa procesada. Este error provocó su salida de las cocinas más famosas del mundo.

Con la salida de Carlos Luis Andrade, el Top 8 queda conformado con los siguientes celebrities:

Beber Espinoza Frickson Erazo Bastián Napolitano Mara Topic Josh Paredes Andy Suzuki El Jose Karime Borja

Cada vez la final de MasterChef Celebrity Ecuador se acerca más. No te pierdas cada capítulo, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.