Risas, lágrimas y revelaciones junto a Mara, Jorge y Frickson en Cocinando a los Celebrities

Desde la eliminación de Jorge Campozano hasta la batalla por el Pin del Chef entre Beber Espinoza y Bastián Napolitano fueron los temas abordados este lunes 23 de febrero del 2026, en Cocinando a los Celebrities. Las risas fueron las protagonistas con Mara Topic, Frickson Erazo y Jorge, como invitados.

El actor guayaquileño recordó su salida de las cocinas, las lágrimas recorrieron su rostro al mismo tiempo que contaba sobre la parodia que hizo junto a su esposo antes de ir a la competencia. Él aseguró que siempre ha sido fan de MasterChef Celebrity Ecuador.

A lo largo del programa, los invitados conversaron sobre los momentos más destacados de la semana. "El Elegante" Erazo incluso habló en portugués, al recordar el reto del café, donde los cocineros prepararon los mejores desayunos y los ganadores fueron Beber y Bastián.

¡Desayuno de campeones! Beber Espinoza y Bastián Napolitano competirán por el Pin del Chef en MCC

El mejor momento de la noche y en el que las risas explotaron fue cuando Virginia Limongi recordó la fres del chef Jorge Rausch, "el no tener huevos te va a costar caro" y Mara respondió, "es que yo no tengo huevos, tengo ovarios", el tono de su voz fue tan inocente que los demás participantes no pudieron evitar las risas y gritos, hasta que la exMiss entendió el sentido de la frase.

El programa terminó con un repaso a la batalla por el Pin del Chef entre Bastián y Beber, la cual dio paso a una analagía de David y Goliat, una imagen que causó muchos furor.

