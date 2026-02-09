¿Amistad o estrategia? Karime, Josh, Fer y Manaba revelan secretos en Cocinando a los Celebrities

Karime Borja bajó del balcón a Beber Espinoza para que cocine en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity Ecuador. Este fue el tema más hablado de los últimos días y este lunes 9 de febrero de 2026, la psicóloga guayaquileña explicó su decisión, en Cocinando a los Celebrities.

Si bien, Beber dijo que se esperaba la decisión, Karime solo confirmó que "no se veía diciendo a Nexar que baje". Y añadió que antes de empezar la cocinada fue y abrazó al boxeador ecuatoriano, además que ella también se quedó a cocinar y aseguró que disfrutó mucho de ese reto.

Viriginia preguntó a Carlos Luis y a Josh a quién hubiesen bajado si hubiesen tenido el Pin del Chef. Manaba dijo que habría hecho al azar, pero la creadora de contenido aseguró que ella hubiese bajado a Frickson Erazo porque es uno de los más fuertes de la competencia. Sin embargo, para Karime esa o era opción porque temía que más depués el exfutbolista pueda ganar el Pin y entonces iría en contra de ella.

Karime Borja es la nueva portadora del Pin del Chef; Bastián y Frickson serán capitanes de equipo

Karime también reveló que su decisión de salvar a Josh y a El Jose del reto de eliminación fue por el cariño y la amistad que surgió entre ellos, pese a que se ponía en peligro.

Otro tema que los chicos hablaron fue sobre el plato que Carlos Luis preparó en el reto de salvación. Él contó que la situación no fue fácil, pues se enteró que su madre entró en terapia intensiva y su cabeza pensaba en muchas cosas, pero entre ellas recordó el impulso que su progenitora le dio para que vaya a la competencia y decidió cocinar pensando en ella. Esa noche Manaba ganó cachetito del chef Jorge Rausch y subió al balcón.

Los cocineros se emocionaron mucho cuando Virginia anunció que Fer Guevara estaría con ellos en videollamada, con ella recordaron su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador y la describieron con las palabras, calma, luz, y su capacidad para transmitir tranquilidad como una mamá.

La integrante de Las Lolas agradeció a sus compañeros, resaltó que su paso por las cocinas la cambiaron completamente y reveló que ha empezado a estudiar para obtener un Diplomado en alta cocina.

Cada semana las celebridades tienen nuevas cosas por revelar y emociones que compartir. No te pierdas Cocinando a los Celebrities, todos los lunes, a las 22:15, por Teleamazonas.