Beber Espinoza, Manaba y Andy Suzuki revelan varios secretos de MCC en Cocinando a los Celebrities

Una noche inolvidable vivieron Beber Espinoza, Carlos Luis Andrade 'Manaba' y Andy Suzuki en Cocinando a los Celebrities este lunes 16 de febrero del 2026. Los participantes de MasterChef Celebrity Ecuador revelaron los secretos menos esperados de las cocinas más famosa del mundo y respondieron las preguntas de los fans.

El boxeador ecuatoriano, confesó que con el único que no tuvo una buena relación dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador, fue con Naykim Tzamarenda. Beber relató que en los retos de eliminación, el influencer shuar le decía "hoy te eliminas", pero él le habría respondido: "No te metas conmigo porque yo soy un hijo de Dios y te vas a ir tú primero".

Asimismo, Beber aseguró que "casi nada" lo enoja. Añadió que desde pequeño recibió clases de artes marciales y ahí le enseñaron a manejar la ira. Él recordó el cosejo de un profesor quien le habría dicho, "cuando vayas a una competencia juega, ríete, disfruta, no te enojes, porque si tú te enojas vas a chocar. Nunca tienes que sentir ira, sino la emoción de golpear para ganar".

Manaba, por su parte, reveló la razón por la que siempre se cambia de puesto en los retos de caja misteriosa. Dijo que se trata de una forma de reducir la ansiedad. No obstante, Beber aseguró que él no lo hace nunca porque confía en el destino. Si le tocó eso es por algo.

Entre las revelaciones de Andy Suzuki estuvo que a quienes consideró sus grandes rivales de la competencia fueron Josh Paredes, Bastián Napolitano, el mismo Manaba. Siempre tomaba en cuenta los cocineros que subían al balcón o que ganaban cachetito, contó.

