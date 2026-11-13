La energía de la chef Irene: carácter, sabor y una mesa donde siempre hay espacio para uno más

Irene Gonzáles será parte de la nueva temporada de MasterChef Ecuador, llevando su energía, pasión y sello personal a las cocinas más famosas del mundo

Hay personas que llegan a una cocina y cambian su energía. Irene Gonzáles es una de ellas. Su personalidad arrolladora y su entusiasmo se reflejan en MasterChef Ecuador, donde combina su carisma con devoluciones directas y una exigencia que la caracteriza.

Detrás de su espontaneidad hay una jurado que sabe muy bien lo que espera de los participantes: compromiso, evolución y excelencia en cada plato. Para Irene, cocinar bien no es negociable. Quienes llegan a los fogones deben demostrar pasión, disposición para aprender y sobre todo, amor por la cocina.

Precisamente eso espera encontrar en el ganador de esta temporada: alguien que evolucione durante la competencia y se convierta en un verdadero ejemplo de entrega a la gastronomía

Pero esa pasión tiene una historia que comenzó mucho antes de las cámaras. Irene recuerda que su amor por los buenos sabores, los aromas y especialmente la gastronomía italiana nació en casa de su abuela Aida Andretta Cardone, quien vivió 103 años.

Entre sus recuerdos están los deliciosos olores que llenaban el hogar y las reuniones alrededor de una mesa donde siempre había comida, familia y amigos. De ella heredó no solo el gusto por la buena cocina, sino también la convicción de que la gastronomía es una forma de reunir y compartir.

Hace 17 años comenzó a importar productos italianos para acercar esos sabores a Ecuador. Sin embargo, pronto descubrió que quería ir más allá: crear un espacio que transmitiera esa tradición familiar. Así nació Il Buco Trattoria, un restaurante que rinde homenaje a su abuela.

Su hijo Fernando también forma parte del proyecto y está al frente de Il Buco a Casa, la línea de productos congelados y listos para hornear. Para Irene, crecer en familia significa compartir sueños, trabajar juntos y mantener vivo un legado que pasa de generación en generación.

Para Irene, un plato bien hecho debe reunir algo suave, cremoso, consistente y crocante. De esta filosofía nacen algunas de las palabras que ha incorporado a su particular diccionario en cada temporada, como "crocancia" y "coquetería" sellos que enmarcan su personalidad en casa episodio.

Junto a Carolina y Óscar, Irene conforma un jurado consolidado, donde la complicidad, el respeto y el cariño se combinan con distintas miradas y estilos. Un equipo bien ensamblado, en el que cada uno aporta su esencia y se acogen con mucho amor.

Con la energía y pasión que la caracterizan, Irene lleva a MasterChef Ecuador una enseñanza heredada de su abuela Aida: la cocina va más allá de un buen plato; es compartir, reunir y crear momentos alrededor de la mesa.