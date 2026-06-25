Nuestro Mundial al Día: Ecuador vence a Alemania y hace historia al meterse a 16avos en NY

El grito de liberación de los más de 50 000 ecuatorianos que fueron mayoría en el MetLife Stadium, en East Rutherford, llegó apenas a 13 minutos del final.

Un gol de Gonzalo Plata que vale oro: Ecuador derrotó este jueves a Alemania por 2-1 y tiene asegurada la plaza en deicsieisavos como uno de los mejores terceros, en una jornada en la que Brasil conoció que Japón será su rival en el primer cruce eliminatorio.

NMAD | 🇪🇨 La voz de los protagonistas. Tras la histórica victoria ante Alemania y la clasificación de La Tri a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Piero Hincapié, Willian Pacho y Nilson Angulo compartieron sus sensaciones luego de una noche inolvidable para el fútbol… pic.twitter.com/Lt7iW8Ebat — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 26, 2026

Momento Frickson

¿Qué dejó la histórica victoria de Ecuador? Frickson Erazo analiza las claves del triunfo de La Tri ante Alemania:

Un equipo con equilibrio colectivo

colectivo Solidaridad dentro de la cancha

dentro de la cancha Madurez emocional