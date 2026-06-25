Nuestro Mundial al Día: Ecuador vence a Alemania y hace historia al meterse a 16avos en NY
La Tricolor, al grito de "¡Sí se puede!" desde las gradas, aguantó las últimas embestidas germanas que cayó ante una imparable Tri.
Ecuador celebra su histórico triunfo ante Alemania
REUTERS
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Actualizado:
25 jun 2026 - 23:57
El grito de liberación de los más de 50 000 ecuatorianos que fueron mayoría en el MetLife Stadium, en East Rutherford, llegó apenas a 13 minutos del final.
Un gol de Gonzalo Plata que vale oro: Ecuador derrotó este jueves a Alemania por 2-1 y tiene asegurada la plaza en deicsieisavos como uno de los mejores terceros, en una jornada en la que Brasil conoció que Japón será su rival en el primer cruce eliminatorio.
Momento Frickson
¿Qué dejó la histórica victoria de Ecuador? Frickson Erazo analiza las claves del triunfo de La Tri ante Alemania:
- Un equipo con equilibrio colectivo
- Solidaridad dentro de la cancha
- Madurez emocional
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