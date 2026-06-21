Nuestro Mundial al Día: Los arqueros se adueñan del Ecuador-Curazao y firman un empate sin goles

Ecuador y Curazao igualan sin goles en un partido en el que los reflectores terminan sobre los arqueros. Eloy Room y Hernán Galíndez sostienen a sus selecciones con atajadas determinantes y convierten el empate en una exhibición de seguridad bajo los tres palos.

La Tricolor dominaron gran parte del compromiso y genera las opciones más claras. Enner Valencia, Gonzalo Plata, John Yeboah, Pedro Vite, Piero Hincapié y Alan Minda prueban suerte, pero una y otra vez se encuentran con la respuesta de Room, quien mantuvo vivo a Curazao durante los 90 minutos.

Eloy Room frustra a Ecuador

El guardameta caribeño se convierte en la gran figura del encuentro. Sus intervenciones ante Enner Valencia en el primer tiempo y frente a los constantes remates ecuatorianos sostienen el empate y permiten que Curazao sume un punto histórico en la Copa del Mundo.

La actuación del arquero refleja el planteamiento defensivo de la selección caribeña, que resiste la presión ecuatoriana y confía en su último hombre para mantener el arco en cero.

Galíndez también responde cuando Ecuador lo necesita

Aunque Ecuador controla la posesión durante gran parte del partido, Curazao encuentra espacios en algunos contragolpes. En esos momentos aparece Hernán Galíndez con dos intervenciones oportunas que evitan la sorpresa y mantienen con vida a la Tricolor.

El arquero ecuatoriano responde cuando es exigido y complementa una actuación en la que ambos porteros terminan siendo los protagonistas.

Un empate construido desde las porterías

El 0-0 deja sensaciones distintas para ambos equipos, pero una misma conclusión: el resultado se explica, en gran medida, por el desempeño de los dos guardametas. Mientras Room neutraliza el poder ofensivo ecuatoriano, Galíndez evita que Curazao aproveche sus pocas llegadas.

Con este empate, Ecuador deberá buscar la clasificación en la última jornada frente a Alemania, mientras Curazao mantiene vivas sus opciones tras una sólida demostración defensiva liderada por su arquero.