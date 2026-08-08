¿Quién fue Jorge Messi? El padre y representante que acompañó la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi fue el principal manager a los largo de la carrera de Lionel Messi.

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, fue una figura fundamental en la carrera del futbolista argentino. Durante más de dos décadas, acompañó las principales decisiones profesionales de su hijo, desde su llegada al FC Barcelona cuando tenía 13 años hasta sus posteriores etapas en el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

Jorge Messi murió el viernes 7 de agosto de 2026, a los 68 años, en Rosario, Argentina, donde permanecía internado por problemas de salud.

Más allá de ser el padre de uno de los futbolistas más reconocidos de la historia, Jorge Messi construyó un papel determinante como representante y administrador de la carrera de Lionel Messi.

Su trabajo se desarrolló principalmente fuera de las canchas y estuvo marcado por la negociación de contratos, decisiones sobre traspasos y gestión de distintos aspectos comerciales de la carrera del argentino.

¿Quién era Jorge Messi?

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958 en Rosario, provincia de Santa Fe. Antes de dedicarse a tiempo completo a la carrera de su hijo, trabajó en la industria siderúrgica argentina y llegó a desempeñarse como supervisor en la empresa Acindar.

También tuvo una relación con el fútbol antes de que Lionel Messi se convirtiera en profesional. En su juventud estuvo vinculado a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, club de Rosario en el que posteriormente comenzó a jugar su hijo.

Jorge y Celia Cuccittini tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Cuando Lionel comenzó a destacar en las categorías infantiles, Jorge asumió un papel cada vez más importante en su formación y en las decisiones relacionadas con su futuro deportivo.

¿Por qué Jorge Messi fue tan importante en la carrera de Lionel Messi?

La importancia de Jorge Messi en la carrera de su hijo comenzó mucho antes de que Lionel llegara al fútbol profesional.

Uno de los primeros grandes desafíos apareció cuando Lionel era niño y necesitaba un tratamiento con hormona de crecimiento. El costo del tratamiento representaba una dificultad para la familia, por lo que Jorge comenzó a buscar alternativas que permitieran que su hijo continuara con su desarrollo y su carrera deportiva.

La situación llevó a la familia a evaluar opciones fuera de Argentina. Después de las dificultades para concretar una solución con clubes argentinos, Jorge acompañó a Lionel en el proceso que terminó con su llegada al FC Barcelona.

El club catalán recibió al joven futbolista en el año 2000, cuando tenía 13 años. Según los registros del propio Barcelona, el club asumió el tratamiento de crecimiento que necesitaba Messi y el argentino comenzó su proceso de formación en La Masia.

Ese traslado significó además una decisión familiar importante: Jorge permaneció inicialmente en España junto a Lionel para acompañarlo durante sus primeros años, mientras el resto de la familia regresó a Rosario.

Jorge Messi, representante de Lionel Messi

Su función consistió en ocuparse de las negociaciones y de los asuntos profesionales que rodeaban al futbolista, permitiendo que Messi concentrara buena parte de su atención en el fútbol.

Jorge participó en las negociaciones relacionadas con los contratos de su hijo y en las decisiones sobre su futuro deportivo. Durante los años de mayor crecimiento de Lionel en Barcelona, su padre se convirtió en una figura habitual en las conversaciones con dirigentes del club y representantes de otros equipos.

La prensa especializada lo describió como una persona de perfil reservado, poco inclinada a las apariciones públicas y concentrada en la gestión de los intereses profesionales de su hijo.

El vínculo de Jorge Messi con el Barcelona

La relación entre Jorge Messi y el FC Barcelona se extendió durante prácticamente toda la etapa de Lionel Messi en el club.

El argentino debutó oficialmente con el primer equipo en 2004 y permaneció allí hasta 2021. En ese periodo se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución y consiguió 35 títulos, entre ellos cuatro Champions League y 10 campeonatos de LaLiga, según los registros del Barcelona.

Jorge también estuvo involucrado en uno de los episodios más importantes de la salida de Messi del club.

En agosto de 2021, Barcelona comunicó que no podía concretar la renovación del contrato del futbolista debido a las restricciones económicas y salariales de LaLiga. La salida puso fin a una relación de 17 temporadas con el primer equipo

De Barcelona al PSG y después al Inter Miami

Después de dejar Barcelona, Lionel Messi fichó por el Paris Saint-Germain en 2021. Jorge continuó desempeñándose como su representante y participando en las decisiones relacionadas con su carrera.

En 2023 llegó otro momento decisivo: Messi anunció su incorporación al Inter Miami de la Major League Soccer.

La negociación con el club estadounidense había comenzado varios años antes. Jorge Mas, propietario del Inter Miami, explicó que las conversaciones para llevar a Messi a Estados Unidos se iniciaron en 2019 y que Jorge Messi tuvo un papel central en las negociaciones.

El fichaje convirtió a Messi en una de las principales figuras de la historia de la MLS y marcó una nueva etapa en su carrera.