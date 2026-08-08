Atención médica gratuita para mujeres estos servicios estarán disponibles este sábado en Quito
Una feria de salud ofrecerá atención médica gratuita este sábado 8 de agosto de 2026 en el barrio La Concordia, en el sur de Quito.
Mujeres recibirán atención gratuita en el sur de Quito.
Prefectura de Pichincha
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Actualizada:
08 ago 2026 - 10:08
Los habitantes del sur de Quito, especialmente las mujeres, podrán acceder a una jornada de atención médica gratuita este sábado 8 de agosto de 2026.
La feria de salud se desarrollará en el barrio La Concordia, en el sector de La Ecuatoriana, desde las 09:00, informó la Prefectura de Pichincha.
La jornada busca acercar diferentes servicios de salud a los habitantes de esta zona de la capital.
¿Qué servicios médicos estarán disponibles?
Durante la feria, los asistentes podrán acceder a diferentes atenciones sin costo, entre ellas:
- Medicina general
- Salud sexual y reproductiva
- Odontología
- Optometría
- Ginecobstricia
- Toma de glucosa
La jornada permitirá a los ciudadanos realizar controles básicos y recibir orientación en diferentes áreas de salud.
¿Dónde será la feria de salud gratuita?
- Lugar: barrio La Concordia, sector La Ecuatoriana, sur de Quito.
- Fecha: sábado 8 de agosto de 2026.
- Hora: desde las 09:00.
La convocatoria está dirigida a los habitantes del sector y ciudadanos que deseen acceder a los servicios disponibles durante la jornada. La atención será gratuita.
Se recomienda acudir con anticipación para conocer el proceso de atención y disponibilidad de cada servicio.
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