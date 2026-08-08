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Quito

Atención médica gratuita para mujeres estos servicios estarán disponibles este sábado en Quito

Una feria de salud ofrecerá atención médica gratuita este sábado 8 de agosto de 2026 en el barrio La Concordia, en el sur de Quito.

Mujeres recibirán atención gratuita en el sur de Quito.

Prefectura de Pichincha

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

08 ago 2026 - 10:08

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Los habitantes del sur de Quito, especialmente las mujeres, podrán acceder a una jornada de atención médica gratuita este sábado 8 de agosto de 2026.

La feria de salud se desarrollará en el barrio La Concordia, en el sector de La Ecuatoriana, desde las 09:00, informó la Prefectura de Pichincha.

La jornada busca acercar diferentes servicios de salud a los habitantes de esta zona de la capital.

¿Qué servicios médicos estarán disponibles?

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a diferentes atenciones sin costo, entre ellas:

  • Medicina general
  • Salud sexual y reproductiva
  • Odontología
  • Optometría
  • Ginecobstricia
  • Toma de glucosa

La jornada permitirá a los ciudadanos realizar controles básicos y recibir orientación en diferentes áreas de salud.

¿Dónde será la feria de salud gratuita?

  • Lugar: barrio La Concordia, sector La Ecuatoriana, sur de Quito.
  • Fecha: sábado 8 de agosto de 2026.
  •  Hora: desde las 09:00.

La convocatoria está dirigida a los habitantes del sector y ciudadanos que deseen acceder a los servicios disponibles durante la jornada. La atención será gratuita.

Se recomienda acudir con anticipación para conocer el proceso de atención y disponibilidad de cada servicio.

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