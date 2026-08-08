Atención médica gratuita para mujeres estos servicios estarán disponibles este sábado en Quito

Mujeres recibirán atención gratuita en el sur de Quito.

Los habitantes del sur de Quito, especialmente las mujeres, podrán acceder a una jornada de atención médica gratuita este sábado 8 de agosto de 2026.

La feria de salud se desarrollará en el barrio La Concordia, en el sector de La Ecuatoriana, desde las 09:00, informó la Prefectura de Pichincha.

La jornada busca acercar diferentes servicios de salud a los habitantes de esta zona de la capital.

¿Qué servicios médicos estarán disponibles?

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a diferentes atenciones sin costo, entre ellas:

Medicina general

Salud sexual y reproductiva

Odontología

Optometría

Ginecobstricia

Toma de glucosa

La jornada permitirá a los ciudadanos realizar controles básicos y recibir orientación en diferentes áreas de salud.

¿Dónde será la feria de salud gratuita?

Lugar: barrio La Concordia, sector La Ecuatoriana, sur de Quito.

barrio La Concordia, sector La Ecuatoriana, sur de Quito. Fecha: sábado 8 de agosto de 2026.

sábado 8 de agosto de 2026. Hora: desde las 09:00.

La convocatoria está dirigida a los habitantes del sector y ciudadanos que deseen acceder a los servicios disponibles durante la jornada. La atención será gratuita.

Se recomienda acudir con anticipación para conocer el proceso de atención y disponibilidad de cada servicio.