Nuestro Mundial al Día: España vs. Portugal el duelo de octavos en el Mundial
España y Portugal se enfrentarán en los octavos de final en un duelo de pronóstico reservado que pondrá en cancha a Yamal y Ronaldo.
Cristiano Ronaldo anotó en el agónico pase de Portugal a los octavos de final
REUTERS
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Actualizado:
02 jul 2026 - 21:54
España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos del Mundial 2026.
Portugal que venció a Croacia y ahora se enfrentará en octavos a la contundente España.
España viajará a Arlington, vecina a Dallas, para enfrentarse el lunes en octavos ante Portugal; el partido se disputa este jueves (23h00 GMT) en Toronto.
La vitrina del Mundial
Cada cuatro años, los mejores futbolistas tienen la oportunidad de cambiar su historia en apenas unos partidos.
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