Nuestro Mundial al Día: España vs. Portugal el duelo de octavos en el Mundial

Cristiano Ronaldo anotó en el agónico pase de Portugal a los octavos de final

España derrotó con autoridad 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles para avanzar a los octavos del Mundial 2026.

Portugal que venció a Croacia y ahora se enfrentará en octavos a la contundente España.

España viajará a Arlington, vecina a Dallas, para enfrentarse el lunes en octavos ante Portugal; el partido se disputa este jueves (23h00 GMT) en Toronto.

La vitrina del Mundial

Cada cuatro años, los mejores futbolistas tienen la oportunidad de cambiar su historia en apenas unos partidos.