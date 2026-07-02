FEF confirma que Sebastián Beccacece deja de ser el DT de Ecuador tras el Mundial 2026

Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EE. UU. - 20 de junio de 2026. El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reacciona durante el partido.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hizo oficial la salida del director técnico argentino Sebastián Beccacece, quien da por concluido su contrato al frente de la Selección Nacional absoluta. A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el organismo rector confirmó que junto al estratega también culmina la labor de todo su cuerpo técnico, cerrando de forma definitiva este proceso al mando de 'La Tri'.

El ciclo de Beccacece al frente del combinado nacional finaliza por parte de la dirigencia, la cual destacó el cumplimiento del principal objetivo internacional. Bajo la conducción del entrenador rosarino, Ecuador completó una sólida campaña en las eliminatorias sudamericanas y logró representar al país en la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el texto difundido en comunicado, la FEF expresó su profundo agradecimiento al profesor Beccacece y a sus colaboradores, resaltando "el compromiso, la dedicación y el profesionalismo" demostrados por el cuerpo técnico a lo largo de su gestión. Asimismo, la institución extendió sus mejores deseos de éxito para el estratega y su equipo de trabajo en los futuros desafíos profesionales que decidan emprender.

Con esta resolución, la Selección de Ecuador pone punto final a la etapa mundialista de 2026 y se prepara para iniciar una nueva reestructuración de cara a las próximas competencias oficiales. En los próximos días se espera que la directiva de la FEF brinde más detalles sobre el perfil del nuevo timonel que asumirá las riendas del banquillo tricolor para el siguiente ciclo eliminatorio.