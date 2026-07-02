Buscan a adulta mayor Rebeca Argüello, desaparecida en Quito

Rebeca Piedad Argüello Aguiar desapareció en Quito el 25 de junio de 2026.

Rebeca Piedad Argüello Aguiar está desaparecida desde el 25 de junio de 2026 en el norte de Quito.

La adulta mayor fue vista por última vez en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital.

La mujer de 89 años tiene cabello y ojos de color negro. Mide 165 centímetros y pesa 62 libras, según la página del Ministerio del Interior.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a la mujer y devolverla a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional.

En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).