Víctor Manuelle es el mejor de los mejores, en la primer etapa de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Víctor Manuelle es el ganador de la primera gala de los mejores. Martes 16 de septiembre del 2025.

¡La salsa se tomó el escenario en la primera gala de los mejores de Yo Me Llamo! El imitador de Víctor Manuelle fue el ganador de esta etapa con el tema 'Dile a ella', una interpretación que cautivó al jurado y al público, la noche de este martes 16 de septiembre del 2025.

A voz unánime, Pamela Cortés, Lucas Arnau y Ricardo Velasteguí anunciaron que el mejor de los mejores era Yo Me Llamo Víctor Manuelle. Él dio un brinco de emoción y sonrió al saber que en su próxima presentación gozará de una ventaja.

Los imitadores de: Jessi Uribe, Héctor Lavoe, Billie Eilish, Nicki Nicole y Frank Sinatra también fueron parte de la gala de los mejores. Cada uno destacó en su presentación y el jurado reconoció que hay avance en la caracterización de su personaje.

Hayley Williams es la primera eliminada de Yo Me Llamo

Sin embargo, las emociones no paran porque desde este miércoles 17 de septiembre cambia la dinámica en Yo Me Llamo. Durante las próximas cinco galas un participante será eliminado cada noche.

Los participantes deberán demostrar todo su talento en el escenario si quieren avanzar en la competencia. Ahora ya quedan 29 imitadores tras la eliminación de Hayley Williams, la noche del lunes 15 de septiembre.

No se pierda Yo Me Llamo Ecuador, de lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas, el Canal de la Familia Ecuatoriana. También lo puede ver en el sitio web: Teleamazonas.com.