Carín León y Montaner son sentenciados a gala de eliminación; ¿qué le faltó a su presentación?

Imitadores de Carín León y Ricardo Montaner en los dúos de Yo Me Llamo. Viernes 3 de octubre del 2025

Ricardo Montaner formó dúo con Carín León en la gala 19 de Yo Me Llamo y tras interpretar el tema ‘Mientes’, fueron enviados a gala de eliminación por el jurado.

“Se integraron muy bien en escena y los personajes están bastante mejorados” fue lo que dijo Ricardo Velasteguí como réplica a los imitadores.

Lucas recalcó también que escénicamente estuvieron muy bien; sin embargo, hubo falencias en las armonías que los hizo desafinar en ocasiones durante la presentación.

“Hay que calmar un poco esa ansiedad” fue lo que comentó Pamela Cortés de la presentación de Ricardo y Carín; la jueza consideró que no respetaron el ‘tempo’ de la canción, lo que los hizo tropezar al empezar a cantar y perder el hilo de la canción.

Ricardo Montaner y Carín León consideraron que fue complejo emparejar sus voces, ya que son muy distintas, mas en los ensayos procuraron unirse como dúo y prepararse bien para el escenario.

Esta noche también hubo sorpresas, pues Nikki Mackliff se presentó como invitada especial cantando temas de Lucas Arnau y Pamela Cortés, llevando el sentimiento de nostalgia a Yo Me Llamo.

La competencia continúa cada noche. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.