Michael Jackson y Billie Eilish a gala de eliminación

Imitadores Michael Jackson y Billie Eilish en la última noche de dúos de Yo Me Llamo. Lunes 6 de octubre del 2025.

Billie Eilish y Michael Jackson formaron dúo esta noche y nos trajeron el tema ‘Imagine’; sin embargo, fueron enviados a gala de eliminación tras la deliberación de los jueces.

Lucas Arnau mencionó en su devolución que a la imitadora de Billie Eilish le hizo falta mostrar más emoción y que al empezar su presentación desafinó un instante.

“Siento que comenzaron bien” dijo el juez Ricardo Velasteguí, pero sintió que Billie Eilish no lo dio todo en su presentación; percibió una baja energía por parte de los imitadores, por lo que su presentación no le resultó agradable del todo.

Pamela Cortés, por su lado, alabó la preparación en el vestuario y caracterización del dúo. “Es una canción que une pueblos, que se imagina un mundo ideal y no sentí esa magia en ustedes”, comentó la jueza acerca de la interpretación lírica de los imitadores. Además, acotó que agregar más variaciones a la voz hubiera hecho que su cantar sea más pulido.

Esta noche también hubo sorpresas en la gala, como la presentación de los imitadores de Sebastián Yatra y Jesús Navarro de Reik cantando el tema ‘Año’, y el dúo conformado por Gilberto Santa Rosa y Jorge Celedón quienes interpretaron ‘Déjate querer’, llenando de sabor tropical el escenario de Yo Me Llamo.

No te pierdas todas las emociones y sorpresas de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.