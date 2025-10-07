Pedro Fernández y Jessi Uribe: dúo ganador de Yo Me Llamo

Los dúos que ganaron en las tres galas anteriores se enfrentaron esta noche en la Gala de los Mejores por conseguir una ventaja sobre los demás participantes. Fue el equipo conformado por Pedro Fernández y Jessi Uribe quien ganó de forma unánime y se posicionó como el mejor dúo de Yo Me Llamo.

La jueza Pamela Cortés dijo que los participantes sorprendieron en su presentación al traer más pasos y más detalles a la canción que ya habían cantado en galas anteriores. “Me encanta que estén aportando más cosas respetando el personaje”, fueron las palabras de Pamela para los ganadores.

“Son grandes artistas, cada vez que los vemos traen mucho más”, comentó Lucas Arnau de los participantes; además, recalcó que el color de la voz de del imitador de Pedro Fernández es muy similar al del artista original. “No caben más halagos, me cautivaste”, le dijo a Jessi Uribe por dar una buena puesta escénica.

Ricardo Velasteguí mencionó que no se salieron de su personaje en ningún momento, ya que respetaron el tono y se permitieron jugar en el escenario manteniendo siempre su caracterización.

Los participantes mostraron gran seguridad en el escenario tanto con la voz como con los movimientos del cuerpo, lo que les permitió caracterizar a sus respectivos artistas originales con mucha fuerza y ganar la ventaja de esta Gala de los Mejores.

Esta noche también trajo más sorpresas, como presentación de la imitadora de Marisela con un popurrí de su repertorio, el cual encantó al público y al jurado.

Mira más sorpresas y vive todas las emociones de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.