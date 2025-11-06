Dos imitadores más se despiden de Yo Me Llamo en la dinámica ‘Mi elección’

En la noche de este jueves 6 de noviembre, los imitadores de Frank Sinatra y J Álvarez quedaron fuera de la competencia. Mientras que los tres preclasificados de la gala fueron José José, Pedro Fernández y Víctor Manuelle.

‘That’s life’ es el tema con el que Frank Sinatra se despidió de esta temporada. El participante confesó que fue un reto muy grande llegar a Yo Me Llamo, ya que él es cantautor, mas no imitador. Agradeció haber estado en el programa, ya que eso le permitió aprender mucho y ser más disciplinado con lo que ama que es la música.

J Álvarez comentó que ya no se dedicará a la imitación y que procurará sacar temas musicales propios. El imitador es oriundo de Perú, volverá a su país más que agradecido con Ecuador y con Yo Me Llamo. El participante se va más que contento tras haber interpretado ‘Nada es eterno’ y haberlo dejado todo en el escenario.

Los imitadores que lograron preclasificarse durante esta semana en la dinámica ‘Mi elección’ se presentarán en una gala en vivo este viernes 7 de noviembre en busca de la clasificación a la semana final.

