Nicki Nicole y Los Visconti preclasifican a la semana final de Yo Me Llamo

Los Visconti y Nicki Nicole en la gala 32 de Yo Me Llamo. Jueves, 23 de octubre de 2025.

Los Visconti y Nicki Nicole preclasificaron para la semana final de Yo Me Llamo tras presentarse en la dinámica ‘contrapantalla’ este jueves.

Pamela Cortés y Lucas Arnau, jueces de Yo Me Llamo, felicitaron al dúo por su interpretación y caracterización, ya que cada vez se asemejan más a Los Visconti.

El compromiso que los imitadores han tenido en el proceso de construir los personajes ha sido notable. Ricardo Velasteguí aplaudió el trabajo que han hecho los participantes sobre todo en la parte de caracterización, pues, según comenta el juez, al principio no estaban seguros de adentrarse tanto en asemejar el aspecto físico de los personajes.

“Me volviste fan de Nicki Nicole”, dijo Lucas tras la presentación de la imitadora. El juez mencionó que disfruta mucho las interpretaciones de la participante y que se nota todo el respeto y el trabajo que ha involucrado en la construcción del personaje.

Pamela mencionó lo exacta que fue Nicki Nicole al imitar los movimientos del cuerpo y la boca, incluyendo la vocalización para cantar.

Con esta gala, terminan las preclasificaciones de esta semana. El día viernes se enfrentarán los mejores de la dinámica contrapantalla para conseguir clasificarse a la semana final de Yo Me Llamo.

Son ocho imitadores en total: Silvio Rodríguez, Camilo, Pablo Alborán, Daniel Santos, Los Visconti, Billie Eilish, Nicki Nicole y Ricardo Montaner. Adicionalmente, esta noche se abrieron las votaciones al público para que voten por su imitador favorito en las historias de la cuenta @teleamazonasec y en el formulario de esta nota:

