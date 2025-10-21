Camilo y Silvio Rodríguez preclasifican en la dinámica de contrapantalla

Dos imitadores fueron seleccionados por el jurado para participar en la gala de clasificación de este viernes. Tanto Camilo como Silvio Rodríguez lograron preclasificarse en la gala de este martes.

Tras interpretar el tema ‘Kesi’ Camilo recibió tanto felicitaciones como aplausos por parte de Ricardo Velasteguí, quien comentó que su presentación fue precisa al replicar con exactitud la voz y los movimientos del videoclip del artista original. “Estoy extasiado, de esto se trata el contrapantalla”, dijo el juez.

Pamela Cortés motivó al imitador a prestar atención a aquello que reconozcan su trabajo y no a los comentarios negativos de redes que no sean constructivos.

“Muy emocionante ver cómo la emoción de todos te llena el corazón de energía”, comentó Lucas Arnau, quien continuó con una felicitación ferviente para el participante.

Silvio Rodríguez, por su parte, también recibió buenos comentarios del jurado y aplausos del público.

La jueza Pamela soltó lágrimas tras ver la presentación de Silvio. Muy conmovida expresó que la canción le trajo recuerdos tristes de su infancia que a la vez eran mágicos, ya que en esos tiempos llenos de melancolía, su madre solía cantar con dulzura el tema ‘Unicornio’ que interpretó en la gala de esta noche el imitador.

“Es la primera vez que veo tanta similitud entre el imitador y el personaje” dijo Ricardo. Habló de lo exactos que fueron los gestos y los movimientos del participante con respecto al 'contrapantalla'.

Lucas describió la presentación como “simplemente impecable” y felicitó a Silvio Rodríguez por el gran trabajo realizado en escena.

En la siguiente gala continuará la dinámica de ‘contrapantalla’ con otros imitadores en busca de la preclasificación.

