Dos preclasificados más; Ricardo Montaner y Daniel Santos van a gala de clasificación

Los imitadores de Daniel Santos y de Ricardo Montaner consiguen preclasificar en la tercera gala de 'contrapantalla' de Yo Me Llamo.

"Lo has hecho perfecto, en serio, estuvo en el timing preciso, también los movimientos y tu color de voz", dijo Ricardo Velasteguí de la presentación de Daniel Santos con el tema 'Vive como yo'.

El juez recomendó al participante, poner un poco más de énfasis en la corporalidad del personaje para que se asemeje más al mismo.

Pamela Cortés secundó la sugerencia de Ricardo. Adicionalmente, la jueza expresó admiración hacia el imitador; "tú trabajo ha sido espectacular", comentó Pamela durante su devolución.

El juez Lucas Aranu mencionó que el participante se merece toda la admiración y respeto por parte del jurado tras hacer una presentación tan exacta en el reto de 'contrapantalla'.

Asimismo, Lucas elogió el trabajo del participante que imitó a Ricardo Montaner cantando la canción 'Me va a extrañar'.

El juez comentó que no solo la presentación con la 'contrapantalla' estuvo perfectamente ejecutado, sino que a lo largo de la temporada, el imitador ha hecho un "trabajo muy bonito".

El participante también se llevó felicitaciones y aplausos por parte de Ricardo Velasteguí y Pamela. Ambos recalcaron la precisión con la que ejecutó la presentación Ricardo Montaner y el respeto que tiene hacia el artista original.

En la siguiente gala continuará la dinámica de ‘contrapantalla’ con otros imitadores en busca de la preclasificación.

La competencia continúa cada noche y las sorpresas también. No te pierdas, Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.