¡Vota por tu imitador favorito!; ganadores de duelos buscan pasar a la semana final de YMLL

El público se une como juez a Pamela, Lucas y Ricardo en la etapa final de Yo Me Llamo

Este viernes 31 de octubre, seis imitadores compiten por clasificarse a la semana final de Yo Me Llamo tras haberse convertido en ganadores de los duelos.

Jessi Uribe, Pedro Fernández, Héctor Lavoe, Pablo Alborán, Víctor Manuelle y Silvio Rodríguez son los participantes que se enfrentan esta noche tras haber preclasificado.

Los seis imitadores fueron los mejores durante la dinamica de Duelos. Ahora es momento de definir quién de ellos es el mejor y merece clasificarse a la semana final.

¡Tú puedes ayudar a tu favorito! Vota por el imitador que más te guste en las historias de la cuenta de Instagram @teleamazonasec y en el siguiente formulario para que pueda llegar a la siguiente etapa de Yo Me Llamo.