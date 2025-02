Alerta en Quito: cámaras captan robo con escopolamina

Actualizado 06:55

Un robo con el uso de escopolamina fue denunciado en Sangolquí. El hecho ocurrió en la transitada avenida General Enriquez, en el cantón Rumiñahui, a plena luz del día. La Policía Nacional abrió una investigación en base a los hechos relatados por la víctima porque el robo se registró a pocos metros de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

Según el relato de la persona afectada, una mujer se acercó solicitándole una ayuda de 10 centavos. Comenzó a exigirle y le amenazó diciendo que tiene un cuchillo. «Le dije que no tenía. Me pegó, me dieron patazos. La chica estaba bien vestida. Me sacaron un cuchillo y no pude hacer nada por la escopolamina que me pusieron», relató.

Cuando recuperó el conocimiento estaba mareada pidió auxilio. Recibió apoyo y comenzó a buscar ayuda de la Policía. Revisadas las imágenes de las cámaras del sector se evidenció que en el robo con esta modalidad participaron más personas que huyeron en un vehículo sin placas que transitaba por el lugar.

La Policía inició investigaciones para buscar más detalles del vehículo en el que se movilizaron las personas que roban con el uso de escopolamina. También los uniformados tienen previsto aumentar la vigilancia en los puntos de mayor tránsito del cantón.

