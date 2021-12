Rusia sacará al mercado la vacuna nasal Sputnik

Rusia sacará al mercado su vacuna de administración nasal anticovid Sputnik en el primer trimestre de 2022, según informó hoy el Centro Gamaleya, productor de este fármaco.

«La vacuna nasal Sputnik será suministrada al mercado en el primer trimestre de 2022″, informó el centro en su cuenta oficial de Twitter.

Según el Centro Gamaleya, la vacuna nasal, sobre cuyo desarrollo Rusia informó a mediados de año, «será especialmente efectiva contra la altamente contagiosa variante ómicron, ya que no solo protegerá contra la infección, sino que prevendrá la transmisión».

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien participó en noviembre pasado en los ensayos del preparado nasal, destacó ayer que la vacuna anticovid rusa de dos dosis Sputnik V es altamente eficaz contra la variante ómicron y afirmó que «garantiza cerca de un 90 % de protección».

Hasta el momento, Sputnik V ha sido aprobada para su uso en más de 70 países y otros 21 Estados dieron también su visto bueno a Sputnik Light.

Los creadores de la vacuna rusa defienden que por el momento no hay necesidad de desarrollar un nuevo fármaco para la variante ómicron.

