Tres detenidos en Quevedo por presuntos préstamos ilegales y documentos fraudulentos

Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos en Quevedo durante una intervención militar en la que se encontraron una pistola traumática, presuntas drogas, documentos vehiculares y dinero en efectivo.

El Ejército Ecuatoriano informó sobre la aprehensión de dos hombres y una mujer durante una operación de control y reconocimiento ejecutada en el sector El Guayacán, en Quevedo, provincia de Los Ríos.

Según información de inteligencia militar, las tres personas estarían presuntamente vinculadas con préstamos de dinero realizados de manera ilegal desde el inmueble intervenido.

Durante el registro, los militares decomisaron una pistola traumática calibre 9 mm, cinco municiones traumáticas y un alimentador.

Hallaron presuntas drogas y documentos

En el lugar también se encontraron varias fundas con sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente cocaína y marihuana, de acuerdo con el informe militar.

Además, fueron localizados documentos relacionados con revisiones técnicas vehiculares y matrículas que, según las Fuerzas Armadas, presumiblemente habrían sido reproducidos de forma fraudulenta.

Entre los indicios constantes también una computadora portátil, tres teléfonos celulares, una placa de motocicleta y USD 227,25 en efectivo.

Durante el operativo en Quevedo, el Ejército decomisó tres teléfonos celulares, además de una computadora portátil y otros indicios que serán parte de la investigación. Ejército Ecuatoriano.

El Ejército señaló que estas operaciones forman parte de los controles que mantiene en Los Ríos para identificar posibles actividades vinculadas con estructuras delictivas y reforzar la seguridad en la provincia.