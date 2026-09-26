Diez detenidos por presunta red de Los Lobos dedicada al robo de vehículos en Quito

Diez personas fueron detenidas durante cinco allanamientos en Quito contra una presunta estructura de Los Lobos vinculada al robo de vehículos y secuestro extorsivo.

La Policía Nacional desarticuló una presunta estructura vinculada a Los Lobos , denominada “Invisibles", que estaría relacionada con el robo de vehículos, recepción, tenencia de armas y secuestro extorsivo en Quito.

El operativo, denominado Estrategía Operacional 3D, se desarrolló durante la madrugada del 25 de septiembre luego de cuatro meses de investigaciones. Las intervenciones se realizaron en cinco inmuebles ubicados en Los Chillos, Tumbaco, Eugenio Espejo y Eloy Alfaro.

Conductores de plataformas eran uno de los principales blancos

Según las investigaciones, los sospechosos atacaban principalmente a conductores de plataformas digitales. Los amenazaban con pistolas y revólveres para quitarles los vehículos y sus pertenencias.

Durante los allanamientos, ocho personas fueron detenidas con órdenes judiciales y otras dos fueron aprehendidas en flagrancia. En total, nueve de los detenidos son ecuatorianos y uno es extranjero.

Armas, explosivos y vehículos entre los indicios

La Policía recuperó un vehículo con reporte de robo e incautó otro automóvil para investigaciones. También se encontró una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 22, una emulsión explosiva con dos cápsulas detonantes, cinco celulares y prendas de vestir presuntamente relacionadas con los robos.

La Policía recuperó un vehículo con reporte de robo e incautó otro automóvil durante el operativo contra una presunta red vinculada a Los Lobos en Quito. Policía Nacional.

Varios de los detenidos registran antecedentes por delitos como asociación ilícita, receptación, robo, tenencia de armas y tráfico de sustancias. Dos de ellos fueron catalogados como Individuos de Interés Penal Relevante (IIPR).

Los 10 sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes.