Pagos sin contacto ya representa más del 90% de las transacciones en Ecuador

Carlos Zavala, gerente general de Visa para la región Andina, asegura que más del 90% de los pagos procesados ​​por la compañía en Ecuador ya se realizan sin contacto.

Ecuador registra una rápida adopción de los pagos sin contacto. Según Carlos Zavala, gerente general de Visa para la región Andina, más del 90% de los pagos procesados por la compañía en el país ya se realizan mediante esta modalidad.

En una entrevista con Primicias, el ejecutivo explicó que hace tres años este indicador era casi nulo. Para Zavala, el salto demuestra que los consumidores ecuatorianos han adoptado con rapidez nuevas formas de pago.

Ecuador aún tiene una brecha en el comercio

Pese al avance, Zavala señaló que la infraestructura para aceptar pagos digitales sigue rezagada. Según cálculos de Visa, existen alrededor de 300 000 comercios con puntos de aceptación activos en Ecuador, frente a más de dos millones en Colombia.

El ejecutivo agregó que Ecuador tiene la menor penetración de terminales POS de la región Andina: cerca de 25% menos que Colombia y aproximadamente una cuarta parte de la registrada en Perú.

El efectivo todavía pesa

Zavala adelantó que Visa prevé lanzar en Ecuador en 2027 la herramienta Visa Accept, que permitirá convertir un teléfono celular en un punto de cobro sin necesidad de instalar inicialmente un POS tradicional.

El ejecutivo también señaló que el equipo de Visa en Ecuador casi triplicó su tamaño en los últimos tres años y que la compañía busca seguir ampliando su presencia en el país.