Más de 12 000 armas nucleares siguen amenazando al mundo, según la ONU

El plutonio es uno de los elementos que se encuentra en las ojivas de misiles nucleares.

Han pasado 13 años desde que la Asamblea General de la ONU estableció el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, pero el objetivo de alcanzar un mundo libre de estas armas aún está pendiente.

Para 2026, la ONU estima que aún existen 12 187 armas nucleares en el mundo. "Más de la mitad de la población mundial aún vive en países que poseen este tipo de armas o que son miembros de alianzas nucleares", señaló el organismo internacional.

La dimensión de su poder destructivo quedó demostrada en 1945, cuando las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, provocaron una devastación masiva y dejaron cientos de miles de víctimas entre las muertes inmediatas y posteriores.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), nueve países poseen más de 12 000 ojivas nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel.

La situación también está marcada por la modernización de los arsenales nucleares. SIPRI señala que los nueve Estados con estas armas continuaron desarrollando o mejorando sus capacidades en 2025.

La ONU también plantea lo mismo: "Los países que poseen dichas armas cuentan con planes a largo plazo y bien financiados para modernizar sus arsenales nucleares".

Amenazas con armas nucleares

Las miles de ojivas nucleares no solo forman parte de estrategias de disuasión, también han aparecido en las amenazas de conflictos recientes entre diferentes países.

Por ejemplo, desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Moscú ha emitido en varias ocasiones declaraciones relacionadas con un posible empleo de armas nucleares. En 2023, además, Rusia anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Otro episodio ocurrió en junio de 2025, cuando Israel llevó a cabo ataques contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Posteriormente, Estados Unidos también atacó instalaciones nucleares iraníes.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que los ataques israelíes contra varias instalaciones nucleares de Irán se produjeron entre el 13 y el 24 de junio.

Mientras tanto, Corea del Norte continúa desarrollando capacidades nucleares y sistemas de misiles, dentro de un escenario internacional en el que persisten las tensiones y los programas de modernización.

Un llamado al desarme

Para la ONU, el desarme nuclear continúa siendo una de sus principales prioridades. La organización sostiene que el Día Internacional busca generar conciencia sobre los riesgos de estas armas y promover nuevos esfuerzos diplomáticos para alcanzar su eliminación.

La ONU también plantea avanzar hacia acuerdos internacionales que permitan prohibir y eliminar las armas nucleares bajo un sistema de control internacional. En 2026, la organización advierte que las tensiones geopolíticas, la competencia militar y la modernización de los arsenales mantienen vigente el riesgo nuclear.