Dubái renueva su ícono: El Burj Al Arab se moderniza tras 27 años

Burj Al Arab cerrará sus puertas durante aproximadamente 18 meses para someterse a un importante proyecto de renovación y remodelación.

El hotel Burj Al Arab iniciará un proceso de renovación integral que se extenderá por 18 meses, según anunció el grupo hotelero Jumeirah Group.

El proyecto busca modernizar los interiores del icónico edificio sin alterar su distintiva forma de vela, uno de los símbolos más reconocidos del skyline de Dubái.

Renovación sin perder identidad

La intervención estará liderada por el arquitecto francés Tristan Auer, reconocido por su trabajo en espacios de lujo a nivel internacional.

El objetivo es actualizar la experiencia del hotel manteniendo su diseño característico, que lo ha posicionado como referente global de exclusividad.

Nuevo capítulo para un ícono hotelero

Inaugurado hace 27 años, el Burj Al Arab se ha consolidado como uno de los hoteles más emblemáticos del mundo.

Con esta renovación, el grupo Jumeirah busca adaptar el espacio a nuevas tendencias sin perder el valor simbólico que representa para Dubái y la industria turística.