'Sorda', la película que muestra la maternidad desde el lenguaje de señas

Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja, y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija.

La directora española Eva Libertad presenta Sorda, una película que aborda los miedos y desafíos de una mujer sorda durante la maternidad.

El filme cuenta la historia de Ángela, una mujer no oyente, y su pareja Héctor, quienes enfrentan cambios en su relación tras el nacimiento de su hija.

Una historia basada en experiencias reales

La cinta surge a partir de una vivencia personal: la hermana de la directora, Miriam Garlo, quien perdió gran parte de su audición en la infancia.

Sus inquietudes sobre ser madre en un mundo oyente inspiran el guion, que explora situaciones como el parto, la crianza y la comunicación con el bebé.

La película muestra momentos de tensión, como las dificultades para comunicarse con el personal médico durante el parto.

Reconocimiento y mensaje

Sorda gana el premio del público Lux en el Parlamento Europeo y varios premios Goya, destacándose por su enfoque inclusivo.

La producción también visibiliza la relación entre el mundo oyente y el de las personas sordas, evidenciando barreras cotidianas.

La directora busca mostrar un personaje real, con contradicciones, y abrir una reflexión sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad en la vida diaria.