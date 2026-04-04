China usa luces láser en autopistas para evitar que conductores se duerman

China despliega láseres de fatiga, por la noche, para evitar que los conductores se queden dormidos y puedan tener accidentes.

China ha comenzado a implementar un sistema de luces láser en algunas autopistas como parte de una estrategia para prevenir accidentes de tránsito.

Estas luces proyectan haces de colores sobre la vía durante la noche, creando un entorno visual dinámico que ayuda a mantener la atención de los conductores.

Cómo funciona el sistema

El mecanismo consiste en la instalación de dispositivos que emiten luces láser en tramos específicos de carretera, especialmente en zonas donde se registran altos niveles de fatiga al volante.

El efecto visual busca estimular la concentración del conductor y reducir el riesgo de somnolencia en viajes largos y monótonos.