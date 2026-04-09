¿Luces láser en carreteras? El nuevo plan piloto de China contra la fatiga

Las luces láser en carreteras avanzan como una innovación prometedora, pero siguen en fase experimental y sin evidencia definitiva de su efectividad a gran escala.

China continúa implementando sistemas de luces láser y LED en ciertas autopistas como parte de un plan piloto que busca reducir accidentes causados por la fatiga al volante.

Estas luces, que se proyectan sobre la vía en movimiento, tienen como objetivo mantener a los conductores alertas durante trayectos largos, especialmente en horarios nocturnos.

¿Dónde se están aplicando?

Las pruebas se han realizado en varias autopistas del país, particularmente en provincias como Henan, donde este tipo de tecnología se ha instalado en tramos considerados de alto riesgo por somnolencia.

Autopistas donde se han probado luces láser/LED en China

Autopista Qingdao–Yinchuan (G20)

Autopistas en Zhengzhou

No hay cifras definitivas

Hasta el momento, las autoridades no han publicado datos concluyentes sobre una reducción significativa de accidentes a nivel nacional.

Sin embargo, reportes preliminares señalan que:

Los conductores mantienen mayor nivel de atención.

Se reducen episodios de fatiga en tramos intervenidos.

Aun así, los resultados siguen en fase de análisis.

¿Por qué es un plan piloto?

El proyecto se mantiene como piloto porque:

Se evalúa su impacto real en la seguridad vial.

Se analiza si puede generar distracción en algunos conductores.

Se busca definir estándares antes de una posible expansión.

Expertos en movilidad consideran que este tipo de innovación podría convertirse en una herramienta complementaria para prevenir accidentes, aunque advierten que no reemplaza medidas como el descanso adecuado o los controles de velocidad.