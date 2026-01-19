Cinco estrategias para sobrevivir al Blue Monday y convertirlo en una experiencia positiva
El tercer lunes de enero de cada año es conocido como Blue Monday, el día más triste del año. En 2026 la fecha es este 19 de enero de 2026.
19 ene 2026 - 11:53
Aunque este día y la supuesta tristeza generalizada no tiene base científica, el término fue acuñado por el psicólogo Cliff Arnall, en 2005. Según su teoría, esta fecha combina factores como el fin de las fiestas, los gastos acumulados y la presión por cumplir las metas de año nuevo.
No hay nada que indique que este día sea realmente el más triste, o peor aun, que sea un sentimiento generalizado. Sin embargo, la difusión de esta teoría puede predisponer a las personas a sumarse a esta corriente.
Es por eso que los psicólogos en redes sociales han comenzado campañas independientes con recomendaciones para "sobrevivir" al Blue Monday y a la carga emocional que conlleva.
Headspace, una plataforma digital de cuidado de la salud mental, que explica que la sensación de tristeza si puede presentarse a causa del fin de la época navideña e incluso de la reducción de consumo de azúcar que genera dopamina.
"Si te sientes deprimido, no seas duro contigo mismo: es una respuesta natural de salud mental a esta época del año", añade Headspace. Y recomienda hablar del tema con otras personas y hacer planes para mantenerse acompañado.
Estas son cinco estrategias para lidiar con el Blue Monday:
Aceptar lo que sientes
- Sea tristeza, alegría o cualquier otra emoción, es importante darse el timepo de sentirla. Estas sensaciones pueden ser pasajeras si se le da a cada uno su espacio para existir.
Hablar con alguien
- Compartir los sentimientos personales con otra persona puede ayudar a dimensionarlos correctamente. Es mejor si se trata de una persona de confianza que valida y comparte la situación.
Romper con la rutina
- Ya que una de las principales causas de la tristeza del Blue Monday es la falta de estímulos, los psicólogos recomiendan mover un poco el espacio de trabajo o estudio. También funciona hacer pequeños ajustes en los pensamientos, utilizando música o imágenes fuera de la cotideaneidad.
Redefinir las expectativas
- Enero llega cargado de propósitos y metas, pero no necesariamente cada día es productivo, ni tiene por qué serlo. Reajustar las metas o fijar microtareas puede ayudar a aliviar esa sensación de estancamiento y frustración.
Cuidar la alimentación
- Somos lo que comemos. La alimentación está estrechamente ligada con la salud mental, en momentos difíciles lo mejor es optar por comida saludable, equilibrada y un poco de ejercicio físico.
