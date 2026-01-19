Cinco estrategias para sobrevivir al Blue Monday y convertirlo en una experiencia positiva

El tercer lunes de enero es conocido como el día más triste del año.

El Blue Monday es conocido como el día más triste del año. Esta fecha se ha fijado el tercer lunes de enero y es este 19 de enero de 2026.

Aunque este día y la supuesta tristeza generalizada no tiene base científica, el término fue acuñado por el psicólogo Cliff Arnall, en 2005. Según su teoría, esta fecha combina factores como el fin de las fiestas, los gastos acumulados y la presión por cumplir las metas de año nuevo.

No hay nada que indique que este día sea realmente el más triste, o peor aun, que sea un sentimiento generalizado. Sin embargo, la difusión de esta teoría puede predisponer a las personas a sumarse a esta corriente.

Es por eso que los psicólogos en redes sociales han comenzado campañas independientes con recomendaciones para "sobrevivir" al Blue Monday y a la carga emocional que conlleva.

Headspace, una plataforma digital de cuidado de la salud mental, que explica que la sensación de tristeza si puede presentarse a causa del fin de la época navideña e incluso de la reducción de consumo de azúcar que genera dopamina.

"Si te sientes deprimido, no seas duro contigo mismo: es una respuesta natural de salud mental a esta época del año", añade Headspace. Y recomienda hablar del tema con otras personas y hacer planes para mantenerse acompañado.

Estas son cinco estrategias para lidiar con el Blue Monday: