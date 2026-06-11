Ecuatoriano se vuelve viral tras improvisar junto a Crash Adams en Los Ángeles

Guayaquileño se vuelve viral junto a Crash Adams en Los Ángeles

El talento ecuatoriano volvió a destacar en redes sociales. Ronnie José Pérez, conocido artísticamente como RONN J, se viralizó tras aparecer en un video junto al dúo canadiense Crash Adams en las calles de Los Ángeles.

El artista guayaquileño mostró su creatividad y habilidad para improvisar durante un encuentro espontáneo con los músicos e influencers, famosos por grabar bromas, canciones y dinámicas musicales con personas desconocidas.

Un ecuatoriano que busca abrirse camino

RONN J emigró hace algunos años a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades dentro de la música.

Aunque todavía es un nombre emergente para gran parte del público, el video permitió que miles de usuarios conocieran su talento y capacidad para el freestyle.

El video se volvió viral en redes

La participación del ecuatoriano comenzó a circular rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios destacaron su rapidez mental y desenvolvimiento frente a cámara.

Crash Adams cuenta con millones de seguidores y suele convertir este tipo de encuentros callejeros en contenido viral.

El momento también fue visto como una vitrina para artistas ecuatorianos que intentan abrirse espacio en la escena internacional.

En redes sociales, varios usuarios felicitaron a RONN J y resaltaron el orgullo de ver representación ecuatoriana en contenidos virales internacionales.