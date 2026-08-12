'Se me hace muy difícil imaginar que ya no te voy a ver más'; el emotivo mensaje de Messi a su padre

Lionel Messi escribió un emotivo mensaje para su padre este miércoles 12 de agosto del 2026.

Lionel Messi, el capital de la selección Argentina, dedicó un extenso y emotivo mensaje a su padre, Jorge Messi, cuatro días después de su fallecimiento.

El futbolista argentino recordó la relación que mantuvieron durante toda su vida, desde sus primeros entrenamientos hasta los momentos más importantes de su carrera.

En sus palabras, Messi confesó que todavía no logra asimilar la pérdida y que le resulta difícil imaginar una vida en la que ya no pueda ver ni conversar con su padre. Aunque reconoció que Jorge atravesaba un momento delicado de salud, lamentó que se haya marchado demasiado pronto.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, escribió el futbolista al comenzar su despedida.

Su padre quería verlo jugar el último Mundial

Uno de los recuerdos que más marcó a Messi fue el deseo de su padre de verlo disputar el último Mundial. El futbolista contó que, antes de la competencia, la salud de Jorge empeoró considerablemente.

Messi relató que su madre le transmitía esperanza y le decía que su padre estaría mejor y podría viajar para acompañarlo. Él también se aferraba a esa posibilidad: quería llegar a la final para que Jorge pudiera estar presente.

Durante el torneo, después de cada partido, el argentino esperaba recibir el mensaje de su padre. Cuando esas comunicaciones dejaron de llegar, comprendió que la situación era más grave de lo que imaginaba.

Argentina llegó a la final, pero Jorge no pudo viajar. Messi recordó que quería ganar el título para llevárselo y mostrárselo, aunque finalmente su cuerpo no resistió el esfuerzo del partido decisivo.

“Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, recordó. “Yo solo jugaba al fútbol”

La pérdida también llevó al futbolista a cuestionarse sobre su futuro. Messi reconoció que no sabe cómo continuará su vida sin su padre y llegó a expresar dudas sobre cuánto tiempo más seguirá jugando al fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, confesó.

Para Messi, Jorge no fue únicamente su padre. También fue su amigo y su representante, además de una figura fundamental en el desarrollo de su carrera deportiva.

El hombre que estuvo desde sus primeros entrenamientos

El futbolista recordó los años en los que su padre lo llevaba a entrenar después de terminar su jornada laboral. Cuando Jorge no podía hacerlo, era su madre quien acompañaba a Lionel.

Pero en los partidos, según recordó Messi, su padre siempre estaba presente.

Desde las tribunas, Jorge vivía los encuentros con intensidad: sufría cuando su hijo jugaba y celebraba sus actuaciones, aunque, según Lionel, nunca fue demasiado generoso con los elogios.

Esa presencia se convirtió en una constante durante la carrera del futbolista, desde sus primeros pasos hasta alcanzar los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Un legado que Messi llevará a sus hijos

Messi también destacó las enseñanzas que recibió de sus padres y aseguró que ahora busca transmitirlas a sus propios hijos.

El argentino afirmó que educará a su familia siguiendo los valores que Jorge y su madre le inculcaron desde pequeño, una manera de mantener presente a su padre incluso después de su muerte.

Al final de su mensaje, Messi dejó una última petición y una declaración de amor:

“Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa.”