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RD Congo gana 3-1 a Uzbekistán y jugará ante Inglaterra en dieciseisavos del Mundial

RD Congo venció 3-1 a Uzbekistán este sábado 27 de junio logrando una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

RD Congo celebra la victoria ante Uzbekistán y el pase a dieciseisavos del Mundial 2026.

REUTERS

Autor

AFP

Actualizado:

27 jun 2026 - 21:22

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República Democrática del Congo remontó (3-1) ante Uzbekistán, eliminada con tres derrotas, para alcanzar este sábado 27 de junio en Atlanta una clasificación histórica a los dieciseisavos del Mundial 2026, donde chocará contra Inglaterra.

RD Congo finaliza tercero del Grupo K con cuatro puntos, detrás de Colombia (7) y Portugal (5), que empataron 0-0 este sábado en Miami.

Puso por delante a Uzbekistán su capitán Eldor Shomurodov (10') y empató de penal Yoane Wissa (68') justo antes de la segunda pausa de hidratación.

Diez minutos después Fiston Mayele logró el 2-1 y con el tiempo cumplido (90+1') Wissa selló su doblete.

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