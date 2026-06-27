RD Congo gana 3-1 a Uzbekistán y jugará ante Inglaterra en dieciseisavos del Mundial

RD Congo celebra la victoria ante Uzbekistán y el pase a dieciseisavos del Mundial 2026.

República Democrática del Congo remontó (3-1) ante Uzbekistán, eliminada con tres derrotas, para alcanzar este sábado 27 de junio en Atlanta una clasificación histórica a los dieciseisavos del Mundial 2026, donde chocará contra Inglaterra.

RD Congo finaliza tercero del Grupo K con cuatro puntos, detrás de Colombia (7) y Portugal (5), que empataron 0-0 este sábado en Miami.

Puso por delante a Uzbekistán su capitán Eldor Shomurodov (10') y empató de penal Yoane Wissa (68') justo antes de la segunda pausa de hidratación.

Diez minutos después Fiston Mayele logró el 2-1 y con el tiempo cumplido (90+1') Wissa selló su doblete.