El ‘secreto amarillo’ de Selena Gomez: ¿Qué hay detrás de sus historias para ‘Close Friends’?

Selena Gomez ha vuelto a romper internet, pero esta vez no fue con una foto pública, sino con el misterioso círculo amarillo de Instagram.

La artista ha comenzado a utilizar de manera estratégica la función de "Close Friends" (Mejores Amigos), una herramienta diseñada para compartir contenido privado, pero que en manos de la mujer más seguida de la plataforma se ha convertido en una poderosa herramienta de marketing y cercanía.

El icónico aro verde, que en su caso aparece con matices distintos, ha despertado la curiosidad de sus más de 400 millones de seguidores, quienes se preguntan quiénes son los elegidos para ver sus publicaciones más íntimas.

Esta táctica no solo genera una sensación de exclusividad, sino que permite a la cantante filtrar sus mensajes sobre salud mental, vida cotidiana y adelantos de su marca, Rare Beauty, hacia un público más segmentado.

Para los expertos en redes sociales, Selena está redefiniendo la forma en que las celebridades de primer nivel interactúan con su audiencia, creando un "club privado" digital que mantiene a todos a la expectativa. Mientras algunos logran ver el contenido, otros miles intentan descifrar qué publica la estrella detrás de ese filtro de privacidad que hoy es tendencia mundial.