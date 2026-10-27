¡Vota por Teleamazonas en los TikTok Awards UISRAEL 2026! Estas son las categorías

Teleamazonas está nominado en la categoría Mejor medio en TikTok de los TikTok Awards UISRAEL 2026.

Teleamazonas está entre los nominados a los TikTok Awards UISRAEL 2026, una iniciativa que reconoce el trabajo de creadores de contenido y medios de comunicación en la plataforma digital.

La Universidad Israel anunció la cuarta edición del concurso este lunes 26 de octubre de 2026. Teleamazonas compite en la categoría Mejor medio en TikTok, junto a otros seis participantes.

Pablo Muñoz, director de Comunicación de la Universidad Israel, señala que el certamen nació ante el crecimiento de TikTok y la necesidad de reconocer a quienes producen contenido en plataformas digitales, más allá de los medios tradicionales.

“Vimos la posibilidad de poder premiar también a los creadores de contenido, no solamente en los medios de comunicación tradicionales, como la radio, la prensa y la televisión”.

El organizador recordó que, durante la primera edición, uno de los principales desafíos fue contactar a los creadores de contenido y dar a conocer la iniciativa. Sin embargo, destacó que, tras cuatro ediciones, los participantes muestran mayor interés en las nominaciones y votaciones.

Además de los reconocimientos, la universidad anunció que entregará dos maestrías gratuitas y nueve cursos completos de inglés como parte de sus incentivos para impulsar la formación de los creadores digitales.

Estas son las 17 categorías de los TikTok Awards UISRAEL 2026

De acuerdo con la plataforma oficial de votaciones, los premios contemplan las siguientes categorías:

Mejor comedia cotidiana

Mejor humor auténtico

Mejor educación financiera

Mejor comedia en sketches

Mejor comedia femenina

Mejor contenido automotriz

Mejor periodismo multimedia

Mejor emprendimiento con historia

Mejor storytelling informativo

Mejor creadora lifestyle y relato personal

Mejor contenido inmobiliario

Mejor medio en TikTok

Mejor agencia de TikTok

Mejor entretenimiento de personajes

Mejor humor sin filtro

Mejor contenido de entretenimiento

TikToker del año

Paso a paso: ¿Cómo votar por Teleamazonas en los TikTok Awards UISRAEL 2026?

Para votar por Teleamazonas en la categoría Mejor medio en TikTok, los usuarios deben seguir estos pasos: