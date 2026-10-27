Lahar secundario se registra en el volcán Cotopaxi por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias provocaron un lahar pequeño en el volcán Cotopaxi, este martes 27 de octubre.

Un lahar secundario se registró la tarde de este martes 27 de octubre de 2026 en el volcán Cotopaxi, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la zona.

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, desde las 13:27 se reportó el descenso de un flujo de tamaño pequeño a moderado por la quebrada Cutzualo, afluente de Agualongo, ubicada en el flanco occidental-sur del volcán.

Los lahares secundarios se producen cuando las lluvias intensas remueven sedimentos acumulados en las zonas altas del volcán, generando flujos que pueden desplazarse por los cauces de quebradas y ríos.

#IGAlInstante Informativo VOLCÁN COTOPAXI No. 2026-003 MARTES 27 DE OCTUBRE DE 2026 Desde las 13:27 TL, se registra un lahar secundario de tamaño pequeño-moderado en la quebrada Cutzualo, afluente de Agualongo, en el fl... Ver informe: https://t.co/iYfUX0tH45 https://t.co/rSubuxYDrs — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 27, 2026

El IInstituto Geofísico enfatizó que este fenómeno no está relacionado con un aumento de la actividad interna del Cotopaxi. Por ello, el evento corresponde a un proceso asociado a las condiciones meteorológicas y a la remoción de material sedimentario.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan "mantenerse alejados de los cauces de las quebradas y ríos del volcán". Además, el Instituto Geofísico dijo que "mantiene vigilancia continua y proporcionará actualizaciones si se detectan cambios en los parámetros de monitoreo".