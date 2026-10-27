Ataque con arma blanca en El Playón de La Marín: dos detenidos por asalto a trabajador de la Ecovía

Asaltan y hieren con arma blanca a empleado de limpieza de la Ecovía

La Policía detuvo a dos personas durante un operativo realizado la madrugada de este martes, 27 de octubre de 2026, tras un robo y apuñalamiento de un joven en el sector del Playón de La Marín en Quito.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 de este martes, mientras el trabajador realizaba labores de limpieza en las unidades de transporte.

Según el reporte policial, dos personas se acercaron para intentar robarle su celular y lo atacaron con un arma blanca.

El trabajador intentó defenderse con el palo de una escoba, pero sufrió varias heridas en los brazos y la cabeza.

Tras escuchar sus pedidos de ayuda, personal de seguridad del sector acudió a auxiliarlo y solicitó una ambulancia para que recibiera atención médica.

Dos personas fueron detenidas en El Playón de La Marín

Personal del Cuerpo de Bomberos atendió al trabajador y lo trasladó al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde recibió atención médica y se le realizaron exámenes.

De acuerdo con la información policial, su estado de salud es estable y las heridas no representaban un riesgo vital.

Tras conocer el hecho, agentes de la Policía localizaron a dos sospechosos en las inmediaciones y los trasladaron hasta la estación de la Ecovía para el procedimiento correspondiente.

Ambos fueron detenidos en el contexto de una intervención por un presunto delito flagrante.