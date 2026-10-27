Ataque con arma blanca en El Playón de La Marín: dos detenidos por asalto a trabajador de la Ecovía
Un trabajador encargado de la limpieza de las unidades de la Ecovía fue herido con un arma blanca durante un intento de robo en La Marín.
Asaltan y hieren con arma blanca a empleado de limpieza de la Ecovía
Captura de video mejorada con IA
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Actualizado:
27 oct 2026 - 15:34
La Policía detuvo a dos personas durante un operativo realizado la madrugada de este martes, 27 de octubre de 2026, tras un robo y apuñalamiento de un joven en el sector del Playón de La Marín en Quito.
El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 de este martes, mientras el trabajador realizaba labores de limpieza en las unidades de transporte.
Según el reporte policial, dos personas se acercaron para intentar robarle su celular y lo atacaron con un arma blanca.
El trabajador intentó defenderse con el palo de una escoba, pero sufrió varias heridas en los brazos y la cabeza.
Tras escuchar sus pedidos de ayuda, personal de seguridad del sector acudió a auxiliarlo y solicitó una ambulancia para que recibiera atención médica.
Dos personas fueron detenidas en El Playón de La Marín
Personal del Cuerpo de Bomberos atendió al trabajador y lo trasladó al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde recibió atención médica y se le realizaron exámenes.
De acuerdo con la información policial, su estado de salud es estable y las heridas no representaban un riesgo vital.
Tras conocer el hecho, agentes de la Policía localizaron a dos sospechosos en las inmediaciones y los trasladaron hasta la estación de la Ecovía para el procedimiento correspondiente.
Ambos fueron detenidos en el contexto de una intervención por un presunto delito flagrante.
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