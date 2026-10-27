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Sociedad

Difunden videos de estudiantes en aulas inundadas en Samborondón

Videos en redes sociales muestran a alumnos en aulas inundadas en una institución educativa de Samborondón.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a estudiantes caminando en aulas y pasillos inundados

Captura de redes sociales

Autor

Karla Padilla

Actualizado:

27 oct 2026 - 15:59

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Fuentes educativas confirmaron a Teleamazonas la veracidad de videos difundidos en redes sociales donde se observa a estudiantes de un plantel educativo de Samborondón, provincia del Guayas, recibiendo clases e intentando movilizarse en medio de aulas y pasillos completamente anegados por el agua.

En los audiovisuales publicados la mañana de este martes 27 de octubre, pero que corresponden a la tormenta que azotó parte de la provincia el lunes 26, se observa a varios alumnos intentando proteger sus útiles escolares, mientras que otros caminan descalzos y buscan refugio en las zonas altas de la institución.

En el material difundido también se observa como la acumulación de agua obligó a docentes y padres de familia a intervenir de inmediato dentro del establecimiento.

En redes, los padres de familia expresaron su preocupación y temen por la salud de los estudiantes, alertando sobre el riesgo de contraer enfermedades.

Durante las grabaciones se recogen los reclamos de adultos y estudiantes, quienes cuestionan la falta de flexibilidad para aplicar la modalidad virtual frente a la emergencia por las lluvias.

Los afectados señalan en el video que el estado de las instalaciones hace imposible mantener las actividades académicas presenciales.

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