Andrea Samaniego agranda su familia: en abril serán cinco

Andrea Samaniego anunció que espera a su segundo hijo y que en abril de 2027 su familia crecerá a cinco integrantes.

Nuestra querida Andrea Samaniego, periodista, jefa de Redacción y presentadora de Teleamazonas, anunció una noticia muy especial, está embarazada de su segundo hijo.

“Vamos creciendo. En abril 2027, seremos 5”, escribió Andrea en sus redes sociales junto a la imagen de una ecografía y un video en el que se lee “Somos familia de 5”.

Una familia que sigue creciendo

Andrea considera en esa cuenta a su esposo Bruno, su hijo Javier y, por supuesto, a Leopoldo, su mascota y otro integrante inseparable de la familia. Con la llegada del bebé, serán cinco en casa.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones de compañeros, figuras de televisión y seguidores que celebraron junto a ella la noticia.

Más de 15 años en Teleamazonas

Andrea forma parte de 24 Horas y también mantiene un espacio informativo en esTAmañana, donde los televidentes la acompañan diariamente. Lleva más de 15 años vinculada a Teleamazonas.

En ese mismo programa contó alguna vez el origen de uno de sus apodos más queridos: “Peluche”. La periodista María Isabel Carmigniani se lo puso cuando recién había llegado al canal, luego de decirle que por sus cachetes parecía un peluche. El sobrenombre se quedó desde entonces.

Ahora Andrea inicia una nueva etapa fuera y dentro de las pantallas, mientras espera la llegada de su bebé para abril de 2027.