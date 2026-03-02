Arcángel ofrecerá dos conciertos en Ecuador con su gira 'La 8va Maravilla'

El exponente urbano Arcángel anunció su nueva gira musical 'La 8va Maravilla' este lunes 2 de marzo del 2026 para celebrar sus 20 años de trayectoria musical. El evento contempla dos conciertos en Ecuador, en Quito y Guayaquil.

El espectáculo promete recorrer los mayores éxitos, para ce de su carrera y marcar un reencuentro inolvidable con sus seguidores ecuatorianos.

El artista, reconocido como una de las figuras clave del reguetón y el trap latino, confirmó presentaciones en Quito y Guayaquil, donde ofrecerá un recorrido por las canciones que lo consolidaron como referente del género urbano

Los conciertos será en 30 de julio del 2026 en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, y el 1 de agosto en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Las entradas se empezarán a vender el jueves 5 de marzo desde las 10:00 en Ticket Shows, tanto en los puntos físicos como virtuales.

Los precios de las entradas son los siguientes:

VIP: USD 35,00

Fan: USD 50,00

Butaca (Quito) o Palco (Guayaquil): USD 70,00

Output Box: USD 90,00

Front Box: USD 140,00

A lo largo de su carrera, Arcángel ha sido responsable de éxitos como “Pa’ Que la Pases Bien”, “Me Prefieres a Mí” y “Hace Mucho Tiempo”, además de colaborar con importantes figuras del movimiento urbano.

Su evolución musical, que va desde el reguetón clásico hasta el trap y sonidos más experimentales, lo ha mantenido vigente en la industria durante 20 años.