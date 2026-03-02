Shakira rompió récord de asistentes en su concierto gratuito en el Zócalo de México

Shakira se presentó en el Zócalo de México con un récord de 400 000 asistentes.

Shakira rompe un nuevo récord. Su show gratuito de 'Las Mujeres Ya No Lloran', del domingo 1 de marzo de 2026, congregó a 400 000 personas en el Zócalo, en Ciudad de México.

La Loba consiguió una asistencia récord de fanáticos que llenaron el espacio con pelucas moradas y accesorios temáticos. Durante su presentación retumbaron las letras de éxitos como 'Si te vas', 'Acróstico' y 'Monotonía'.

La barranquillera superó el récord anterior, de un show gratuito de los Fabulosos Cadillacs, con 100 000 asistentes más.

De esta manera, Shakira cerró su exitosa gira por México. Su presentación gratuita fue organizada por el Gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo, en el marco de sus 100 años.

El furor de los fanáticos de Shakira los llevó a congregarse hasta calles aledañas, extendiéndose hasta la Plaza de Constitución. En varios puntos se ubicaron pantallas gigantes, para que los asistentes puedan disfrutar del show.

Según las autoridades locales, la presentación de la barranquillera logró solo el domingo un ingreso estimado de 403 millones 614 mil pesos para hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales.

Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, según el medio especializado Billboard.