Beéle envía mensaje a sus fans en Quito por su concierto el 31 de julio en el Festival Llacta Flow

Beéle invita a sus fans de Quito a su concierto del 31 de julio

Beéle tiene una invitación para sus seguidores en Quito. El cantante colombiano confirmó su presentación este 31 de julio en el estadio Olímpico Atahualpa, donde compartirá escenario con artistas ecuatorianos.

“Qué, mi gente de Quito, nos vemos este 31 de julio en el estadio Atahualpa”, dijo el artista en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Una carrera marcada por la música urbana

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, nació en Barranquilla, Colombia, y comenzó su carrera musical desde muy joven.

El artista se ha destacado por fusionar sonidos urbanos y caribeños con ritmos como el reguetón y el afrobeat.

Canciones como ‘Loco’, ‘Si Te Interesa’, ‘Santorini’ y ‘Morena’ lo han convertido en una de las voces jóvenes más reconocidas de la música latina.

Sus colaboraciones con artistas internacionales también han ampliado su presencia en las plataformas digitales y en escenarios de distintos países.

Beéle llega a Quito junto a Llacta Flow

El cantante colombiano será parte de un espectáculo que también contará con la participación de Llacta Flow, agrupación ecuatoriana que combina sonidos urbanos con elementos de la música nacional.

El concierto está previsto para el 31 de julio en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, como parte de la agenda de presentaciones musicales que reúne a artistas nacionales e internacionales.

La cita promete una noche de música urbana y contará con la presencia de seguidores de Beéle y Llacta Flow.