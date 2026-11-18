La expectativa por GTA 6 (Grand Theft Auto VI) ha trascendido el mundo de los videojuegos. A pocas horas de su lanzamiento internacional, el título ya genera ausencias laborales, viajes, campañas publicitarias millonarias y una ola de publicaciones en redes sociales.

Desarrollado por Rockstar Games, el videojuego es uno de los estrenos más esperados de la industria. Su llegada representa el regreso de una de las franquicias más populares, después de 13 años desde el lanzamiento de GTA V, en septiembre de 2013.

¿Qué es GTA 6 y por qué genera tanta expectativa?

Grand Theft Auto es una saga de videojuegos de mundo abierto que permite a los jugadores recorrer ciudades, conducir vehículos, realizar misiones e interactuar con personajes dentro de historias relacionadas con el mundo criminal.

En esta sexta entrega, la historia se desarrolla en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado de Leonida. Los protagonistas son Lucia Caminos y Jason Duval, dos personajes vinculados al mundo del crimen que protagonizan la nueva historia.

El 32% de la generación Z planea faltar al trabajo

La expectativa también se refleja en el ámbito laboral. Un estudio de BambooHR, basado en una encuesta a 1.530 trabajadores asalariados de Estados Unidos, encontró que el 18% planea tomarse libre el jueves 19 de noviembre por el lanzamiento.

La cifra aumenta entre los trabajadores jóvenes: el 32% de la generación Z y el 27% de los millennials tiene previsto ausentarse. Además, la mitad de quienes planean tomarse el día libre consideraría reportarse enferma en lugar de solicitar vacaciones.

GTA 6 ya supera los USD 1 650 millones en ventas estimadas

Las cifras de comercialización también reflejan la expectativa por el videojuego. Según estimaciones de Sensor Tower, GTA 6 habría vendido aproximadamente 17 millones de copias hasta el 18 de noviembre, con ingresos superiores a USD 1.650 millones.

Para dimensionar esa cantidad, los ingresos estimados del videojuego superan en alrededor de USD 640 millones la recaudación mundial de The Super Mario Galaxy Movie, que alcanzó aproximadamente USD 1.010 millones en taquilla. Se trata de una comparación entre ingresos de videojuegos y recaudación cinematográfica, dos indicadores distintos.

En cuanto al precio, la edición estándar cuesta USD 79,99 en la tienda estadounidense de PlayStation. El valor puede variar según la plataforma y el mercado.

Miami se convierte en Vice City con una campaña millonaria

La promoción también ha llamado la atención. En Miami se desplegaron anuncios en playas, espacios públicos, aeropuertos y edificios, además de una instalación con el mensaje ‘Welcome to Vice City’, en el techo del Kaseya Center.

El condado de Miami-Dade anunció un paquete publicitario valorado en USD 3,9 millones, que incluye acuerdos con Rockstar Games y espacios de publicidad en diferentes puntos de la ciudad. La campaña busca aprovechar la atención internacional que genera el videojuego.

La edición estándar cuesta USD 79,99 en la tienda estadounidense de PlayStation. Redes Sociales. En Miami se desplegaron anuncios en playas, espacios públicos, aeropuertos y edificios Redes Sociales. La campaña busca aprovechar la atención internacional que genera el videojuego. Redes Sociales.

Influencers y jugadores buscan adelantarse al estreno

La diferencia horaria también forma parte de este fenómeno. Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en recibir el lanzamiento, seguido de Australia y otras regiones, conforme avanzó la medianoche local.

Algunos creadores de contenido viajaron hasta Nueva Zelanda para aprovechar ese horario, mientras otros tuvieron acceso anticipado mediante códigos de revisión. También circularon videos de jugadores de Xbox que adelantaron el desbloqueo al cambiar la región de sus consolas.

GTA 6 alcanza 99 puntos en Metacritic

Otro de los datos que ha generado conversación es la calificación de la crítica especializada. GTA 6 alcanzó 99 sobre 100 en Metacritic, con lo que igualó la puntuación histórica de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado en 1998.

La calificación corresponde a las reseñas de medios especializados y no a las opiniones de los jugadores. El puntaje puede variar conforme se incorporen nuevas evaluaciones.

Entre los elementos destacados de esta entrega están el nivel de detalle de sus escenarios, las interacciones de los personajes y la recreación de situaciones cotidianas. La historia permite alternar entre Lucia y Jason, mientras los jugadores recorren un mundo abierto con diferentes actividades y misiones.