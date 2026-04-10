Siga en vivo el regreso de los astronautas del Artemis II

La misión Artemis II regresa a la Tierra este viernes 10 de abril de 2026.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II están a punto de amerizar en la costa de San Diego, en California, la tarde de este viernes 10 de abril de 2026.

La NASA y las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen planes de contingencia para el regreso de los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman.

Puede ver en vivo la llegada de la tripulación a la Tierra:

Se prevé que la nave Orión reingrese a la atmósfera terrestre, el viernes 10 de abril de 2026, a temperaturas extremas que superan los 2 700 °C (casi 5.000 °F) en su exterior.

Este calor intenso es generado por la fricción a una velocidad de unos 40 000 km/h. La nave cuenta con un escudo térmico ablativo para garantizar la seguridad de la tripulación.

Se utilizarán paraídas para desacelerar la velocidad. Está previsto que la cápsula caiga al océano a unos 32 km/h.