Siga en vivo el regreso de los astronautas del Artemis II
La NASA pidió a la población que evite la zona del amerizaje de los astronautas de Artemis II, en la costa de California.
La misión Artemis II regresa a la Tierra este viernes 10 de abril de 2026.
NASA
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Actualizada:
10 abr 2026 - 18:24
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II están a punto de amerizar en la costa de San Diego, en California, la tarde de este viernes 10 de abril de 2026.
La NASA y las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen planes de contingencia para el regreso de los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman.
Puede ver en vivo la llegada de la tripulación a la Tierra:
Se prevé que la nave Orión reingrese a la atmósfera terrestre, el viernes 10 de abril de 2026, a temperaturas extremas que superan los 2 700 °C (casi 5.000 °F) en su exterior.
Este calor intenso es generado por la fricción a una velocidad de unos 40 000 km/h. La nave cuenta con un escudo térmico ablativo para garantizar la seguridad de la tripulación.
Se utilizarán paraídas para desacelerar la velocidad. Está previsto que la cápsula caiga al océano a unos 32 km/h.
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