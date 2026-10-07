¡Amor en París! Ana de Armas y el músico Beto Montenegro ya no ocultan su romance

La actriz cubana y el músico venezolano fueron vistos juntos durante la Semana de la Moda de París.

Ana de Armas y Beto Montenegro, vocalista y líder de la banda venezolana Rawayana, protagonizaron una de sus apariciones más románticas en París, donde asistieron juntos a actividades relacionadas con la Semana de la Moda.

La pareja fue fotografiada mientras recorría las calles de la capital francesa.

La protagonista de películas como Blonde, Puñales por la espalda y Blade Runner 2049 llegó acompañada del empresario y músico venezolano.

Ambos se mostraron cercanos y cariñosos durante su recorrido, en imágenes que han llamado la atención de sus seguidores.

Ana de Armas e Beto Montenegro chegando ao desfile da Louis Vuitton em Paris. https://t.co/olWPrXkcRo — Ana de Armas Brasil (@anadearmasbr) October 6, 2026

La actriz y Montenegro también fueron vistos entrando y saliendo juntos de un hotel en París.

La presencia conjunta y las muestras de afecto refuerzan la relación que ambos han mantenido hasta ahora con bajo perfil.

Una nueva relación para la actriz

La aparición en París ocurre después de los mediáticos romances que Ana de Armas ha protagonizado en los últimos años, entre ellos su relación con Ben Affleck y el vínculo sentimental que mantuvo con Tom Cruise, que generó atención de medios internacionales.

Ahora, la actriz parece haber encontrado una nueva compañía en Beto Montenegro, con quien decidió mostrarse públicamente durante uno de los eventos de moda más importantes del mundo.

La pareja caminó junta y compartió momentos de complicidad frente a las cámaras.

Las imágenes muestran a ambos relajados y sonrientes mientras disfrutan de su estancia en la capital francesa.