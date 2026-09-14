Investigan una posible pastilla con fentanilo en la muerte de Hayden Panettiere

La muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere continúa bajo investigación. La intérprete, conocida por producciones como Heroes, Nashville y la saga Scream, murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en Greenville, Carolina del Sur.

La causa de muerte sigue pendiente

Panettiere fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco en una vivienda donde se encontraba temporalmente. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta poco después. La autopsia no encontró signos de trauma y, hasta ahora, la causa y manera oficial de muerte permanecen pendientes de los estudios toxicológicos.

Un nuevo reporte señala que la actriz habría consumido una pastilla de oxicodona presuntamente adulterada con fentanilo antes de morir. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por el forense ni por la DEA, por lo que todavía forma parte de las versiones que se investigan.

La DEA participa en la investigación

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) participa en las indagaciones. Brian Hickerson, expareja de Panettiere, se reunió con agentes de esa institución como parte de la investigación y no ha sido señalado como sospechoso. Las autoridades buscan determinar si existió un proveedor de drogas relacionado con el caso.

La DEA advierte que el fentanilo ilícito puede aparecer en pastillas falsificadas que imitan medicamentos recetados, como la oxicodona. Debido a su potencia, incluso pequeñas cantidades pueden provocar una sobredosis mortal.

Panettiere había hablado de sus adicciones

Durante varios años, la actriz habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, así como sobre sus procesos de rehabilitación. En 2026 también publicó sus memorias, en las que relató parte de esas experiencias personales.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y será el informe toxicológico el que permita establecer oficialmente qué provocó la muerte de Hayden Panettiere.